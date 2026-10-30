Anuncian reparaciones en colegios de Tuluá afectados por el terremoto

Más de 5.000 estudiantes de Tuluá se beneficiarían de las obras de reparación y reforzamiento que se realizarán en varias instituciones educativas oficiales afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los trabajos incluyen reparación de cubiertas y muros, reforzamiento estructural y adecuaciones en sedes de instituciones como María Antonia Ruiz, Alfonso López Pumarejo, Moderna, Aguaclara, Gimnasio del Pacífico y el Instituto Técnico Industrial, entre otras.

La Administración Municipal socializó las intervenciones con docentes y directivos, luego de que la aprobación de los decretos reglamentarios del Gobierno Nacional permitiera avanzar en los trámites para atender la emergencia. Las sedes fueron priorizadas a partir de visitas técnicas y reportes de los rectores y la Secretaría de Educación.