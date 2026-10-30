Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Anuncian reparaciones en colegios de Tuluá afectados por el terremoto

Más de 5.000 estudiantes de Tuluá se beneficiarían de las obras de reparación y reforzamiento que se realizarán en varias instituciones educativas oficiales afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los trabajos incluyen reparación de cubiertas y muros, reforzamiento estructural y adecuaciones en sedes de instituciones como María Antonia Ruiz, Alfonso López Pumarejo, Moderna, Aguaclara, Gimnasio del Pacífico y el Instituto Técnico Industrial, entre otras.

La Administración Municipal socializó las intervenciones con docentes y directivos, luego de que la aprobación de los decretos reglamentarios del Gobierno Nacional permitiera avanzar en los trámites para atender la emergencia. Las sedes fueron priorizadas a partir de visitas técnicas y reportes de los rectores y la Secretaría de Educación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.