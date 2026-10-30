Accidente de tránsito en Chile cobró la vida de un reconocido bugueño

Óscar Millán, conocido popularmente como ‘Tortugo’ y reconocido por su trabajo como mecánico de motocicletas en Guadalajara de Buga, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Chile.

De acuerdo con información suministrada a este medio, el hecho se habría registrado durante el día anterior. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre cómo ocurrió el siniestro.

La noticia ha generado pesar entre personas que conocían a Millán y reconocían su trayectoria en el sector de la mecánica de motocicletas en Buga.

Se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre este hecho y los procedimientos para el traslado de sus restos al país.