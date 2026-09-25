“Estoy listo para administrar los destinos de Tuluá”: Luis Fernando Ocampo “Chiri”

Ocampo Giraldo dijo que, cuando lleguen los tiempos de campaña para ocupar el primer cargo del municipio, saldrá a las calles a hablar con la ciudadanía y escucharla para construir una propuesta de gobierno con sentido social.
A su juicio, la inseguridad es el principal problema de Tuluá. Afirmó que, según cifras de las autoridades, la extorsión representa el 54% de los delitos en el municipio y advirtió que este delito afecta la economía local y puede alejar a los inversionistas.
“Chiri” sostuvo que combatir la delincuencia también exige invertir en los sectores más afectados y abrir espacios deportivos y culturales para niños y jóvenes. “Como decía mi abuelo: El ocio es el amigo del diablo”, concluyó.
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