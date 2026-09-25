“Estoy listo para administrar los destinos de Tuluá”: Luis Fernando Ocampo “Chiri”

“Tengo la experiencia y los deseos de servirle a un municipio que me lo ha dado todo. Soy un jugador libre, mi pase no tiene dueño”. Así habló el exconcejal Luis Fernando Ocampo Giraldo, “Chiri”, ante un grupo de periodistas sobre sus aspiraciones políticas, tras quince años de trayectoria.

Ocampo Giraldo dijo que, cuando lleguen los tiempos de campaña para ocupar el primer cargo del municipio, saldrá a las calles a hablar con la ciudadanía y escucharla para construir una propuesta de gobierno con sentido social.

A su juicio, la inseguridad es el principal problema de Tuluá. Afirmó que, según cifras de las autoridades, la extorsión representa el 54% de los delitos en el municipio y advirtió que este delito afecta la economía local y puede alejar a los inversionistas.

“Chiri” sostuvo que combatir la delincuencia también exige invertir en los sectores más afectados y abrir espacios deportivos y culturales para niños y jóvenes. “Como decía mi abuelo: El ocio es el amigo del diablo”, concluyó.