304 focos de incendio mantienen en alerta a 30 municipios

Tolima enfrenta una de sus mayores emergencias ambientales de los últimos años. En lo que va de agosto se han registrado cerca de 304 focos de incendio en 30 de los 47 municipios del departamento, mientras decenas de conflagraciones han avanzado de manera simultánea.

Según los reportes citados, más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido consumidas y las pérdidas en el sector agrícola alcanzarían los $50.000 millones. Comunidades rurales también han visto afectados sus cultivos, viviendas y medios de subsistencia.

La capacidad de respuesta de los municipios empieza a llegar al límite. Bomberos, Ejército, organismos de socorro y la UNGRD trabajan en diferentes puntos, mientras autoridades locales reclaman mayor apoyo del Gobierno Nacional.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas afectadas y pidió a la UNGRD gestionar apoyo internacional de Chile y Estados Unidos para enfrentar los incendios.

¿Incendios provocados?

Las autoridades también investigan la posibilidad de que algunas conflagraciones hayan sido provocadas intencionalmente. Organismos de socorro han reportado la aparición de nuevos focos en lugares donde el fuego ya había sido controlado.

La Gobernación del Tolima anunció medidas para restringir el ingreso a las zonas afectadas y permitir que únicamente personal especializado acceda a estos sectores. También se evalúa la presencia de militares para evitar la reactivación de incendios.

Aunque las altas temperaturas, la falta de lluvias y los fuertes vientos han favorecido la propagación del fuego, las autoridades buscan establecer si existe intervención humana detrás de algunos casos.

La emergencia también ha generado preocupación por la calidad del aire y los efectos del humo en la salud, especialmente entre niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Mientras continúan las labores de control, Tolima permanece en alerta ante un panorama que sigue poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y organismos de socorro.