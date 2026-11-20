El Festival Santa Cecilia pone a vibrar a Tuluá

La celebración, que rinde homenaje a la patrona universal de la música, se extenderá hasta el próximo 28 de noviembre con conciertos, encuentros musicales, conversatorios y un sentido homenaje póstumo al maestro Glauco Cedeño Ochoa.

Con una programación que exalta las tradiciones musicales y el talento artístico de la región, este domingo 22 de noviembre se dará apertura oficial a la versión número 67 del Festival de Música Santa Cecilia, uno de los acontecimientos culturales más representativos de Tuluá y patrimonio de los tulueños.

El comienzo de esta tradicional celebración tendrá como protagonistas tres misas cantadas en diferentes escenarios religiosos del municipio y sus alrededores, con composiciones del maestro Héctor Cedeño Paredes, interpretadas por reconocidos exponentes de la música local.

La primera celebración eucarística tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en la parroquia Sagrada Familia, del barrio Alvernia, con la participación de la estudiantina y el coro Cedeño.

A esa misma hora, la parroquia del Perpetuo Socorro, en el corregimiento de La Marina, será escenario de la segunda misa cantada, que estará a cargo de Angie Cristina Cataño y su grupo.

La jornada inaugural concluirá a las 6:00 de la tarde en la parroquia María Auxiliadora, de los Salesianos, donde nuevamente se presentarán la estudiantina y el coro Cedeño.

La programación se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre e incluirá conciertos dialogados, conversatorios con invitados especiales y encuentros alrededor de las expresiones musicales tradicionales.

Entre los invitados se destacan el maestro Fernando, conocido como ‘El Chino’ León, reconocido conocedor de la música colombiana, y el maestro Carlos Julio Cedeño Ochoa, guitarrista del Trío Cedeño.

También se realizarán conciertos instrumentales, una presentación del Dueto Héctor y Raúl y un concierto dedicado a los sonidos del requinto veleño, el tiple y la guitarra. Uno de los momentos más emotivos de esta edición será el homenaje póstumo al maestro Glauco Cedeño Ochoa, quien falleció durante este año y dejó una huella en la tradición musical de la región.

Así, Tuluá vuelve a rendir tributo a Santa Cecilia, celebrando más de seis décadas de historia, talento y tradición. Un festival que mantiene viva la memoria de sus maestros y reafirma la música como una de las grandes expresiones de la identidad cultural tulueña y centrovallecaucana.