Más de 260 planes gratuitos: así se vive ‘Oiga, Mire, Lea’

Después de tener que aplazarse por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Festival Internacional de Literatura ‘Oiga, Mire, Lea’ regresó con una programación que se extiende por Cali y ocho municipios del Valle del Cauca.

La edición número 12 se realiza del 25 al 29 de noviembre y reúne cerca de 300 invitados en más de 260 actividades gratuitas. En Cali, la programación se desarrolla en 17 espacios, gracias a la colaboración de instituciones culturales y universidades.

La apertura tuvo lugar en el Museo La Tertulia y contó con la participación de Claudio Narea, cofundador y exintegrante de la banda chilena Los Prisioneros. El músico presentó su libro ‘Los Prisioneros, biografía de una amistad’ y ofreció un concierto acústico junto a su hijo Daniel Narea, en el que interpretó algunos de los temas más recordados de la agrupación.

El festival también abre espacio a nuevos autores. La escritora caleña Stephany Solórzano presentó su segundo libro, ‘El arte de sanarte’, después de participar en la edición anterior con su primera publicación, ‘Sana tu vida’.

Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, el regreso del evento también hace parte de la recuperación del departamento tras la emergencia. Señaló que la reconstrucción no se limita a la infraestructura, sino que incluye la cultura y el fortalecimiento del tejido social.

La programación completa del festival puede consultarse en oigamirelea.com⁠￼.