Esta Navidad, Tuluá compra en Tuluá

La temporada decembrina llega con un llamado a comprar en Tuluá y respaldar a los negocios que todavía buscan recuperarse de las afectaciones económicas provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Con ese propósito, fue presentada la campaña ‘La Navidad nos une’, que invita a los habitantes del municipio y del centro del Valle a realizar sus compras en el comercio local.

La iniciativa es liderada por la Cámara de Comercio de Tuluá, Fenalco y otros gremios, con el acompañamiento de la Alcaldía y los comerciantes. Según Miguel Ángel González Bermúdez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, la campaña busca generar oportunidades para los establecimientos afectados por la emergencia y dinamizar sus ventas durante la temporada de fin de año.

La programación comenzó este viernes 27 de noviembre con una jornada de descuentos por Black Friday y continuará con actividades como Tuluá Despierta y el acompañamiento a la celebración del Día de las Velitas. Durante diciembre también se realizarán acciones para incentivar las compras y mantener activo el comercio.

Camilo Ariatizábal, presidente de la Asociación de Comerciantes, destacó la importancia de trabajar unidos para fortalecer la economía local y posicionar a Tuluá como un destino comercial para los habitantes de la región.

La campaña se extenderá hasta finales de diciembre de 2026 y busca que productos, regalos, ropa y compras navideñas se adquieran en los establecimientos del municipio.