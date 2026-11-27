La iniciativa es liderada por la Cámara de Comercio de Tuluá, Fenalco y otros gremios, con el acompañamiento de la Alcaldía y los comerciantes. Según Miguel Ángel González Bermúdez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, la campaña busca generar oportunidades para los establecimientos afectados por la emergencia y dinamizar sus ventas durante la temporada de fin de año.
La programación comenzó este viernes 27 de noviembre con una jornada de descuentos por Black Friday y continuará con actividades como Tuluá Despierta y el acompañamiento a la celebración del Día de las Velitas. Durante diciembre también se realizarán acciones para incentivar las compras y mantener activo el comercio.
Camilo Ariatizábal, presidente de la Asociación de Comerciantes, destacó la importancia de trabajar unidos para fortalecer la economía local y posicionar a Tuluá como un destino comercial para los habitantes de la región.
La campaña se extenderá hasta finales de diciembre de 2026 y busca que productos, regalos, ropa y compras navideñas se adquieran en los establecimientos del municipio.
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