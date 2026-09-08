Más de 25 personas se capacitaron en manejo de minicargador en el Valle

La capacitación se realizó en convenio con el SENA Valle y estuvo dirigida a habitantes de los municipios y corregimientos ubicados en el área de influencia del corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga.
El proceso busca brindar herramientas técnicas que permitan a los participantes ampliar sus oportunidades de empleo y mejorar sus capacidades para acceder al mercado laboral.
Con este tipo de iniciativas, la Unión Vial Camino del Pacífico apuesta por la formación de talento local y por generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor vial.
Formación que abre puertas y construye nuevas oportunidades para la región.
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