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Más de 25 personas se capacitaron en manejo de minicargador en el Valle

Más de 25 hombres y mujeres fortalecieron sus competencias laborales tras culminar con éxito un curso de manejo de minicargador, desarrollado como parte del programa de Gestión Social “Formación + Territorio” de la Unión Vial Camino del Pacífico.

La capacitación se realizó en convenio con el SENA Valle y estuvo dirigida a habitantes de los municipios y corregimientos ubicados en el área de influencia del corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga.

El proceso busca brindar herramientas técnicas que permitan a los participantes ampliar sus oportunidades de empleo y mejorar sus capacidades para acceder al mercado laboral.

Con este tipo de iniciativas, la Unión Vial Camino del Pacífico apuesta por la formación de talento local y por generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor vial.

Formación que abre puertas y construye nuevas oportunidades para la región.

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