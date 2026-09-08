Colombia recibe a Marco Rubio: así fue su llegada a la sede presidencial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Barranquilla para cumplir una agenda oficial en Colombia, donde fue recibido por el presidente Abelardo De La Espriella.

A su llegada a la sede presidencial instalada en la capital del Atlántico, Rubio fue recibido con una calle de honor, en medio del protocolo preparado para su visita.

El funcionario estadounidense saludó a las personas que participaron en el recibimiento antes de ingresar al lugar donde se desarrollará su encuentro con el mandatario colombiano.

La visita de Rubio hace parte de una agenda bilateral en la que se abordarán temas relacionados con la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, seguridad, comercio y la atención a la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.