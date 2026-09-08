Presidente levanta suspensión de permisos para portar armas en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella firmó este 8 de septiembre el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una de las medidas que había anunciado durante su campaña.

El mandatario aseguró que la decisión busca modificar una política que, según él, terminaba restringiendo principalmente a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras las organizaciones criminales continúan accediendo a armas de manera ilegal.

De acuerdo con las cifras entregadas por De La Espriella, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.

El presidente también señaló que 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN, entre ellas fusiles y morteros.

Sin embargo, el decreto no establece un porte libre o indiscriminado de armas. Los ciudadanos deberán cumplir los requisitos y obtener los permisos correspondientes de las autoridades competentes.

El Gobierno sostiene que la medida busca diferenciar entre quienes acceden legalmente a un arma y quienes las utilizan de manera ilegal, mientras mantiene controles sobre la tenencia y el porte.

De La Espriella afirmó que la prioridad será combatir el poder de fuego de las estructuras criminales y retirarles las armas que utilizan para cometer delitos.