Fallece Alex Bueno, intérprete de “Qué Vuelva” y “Colegiala”

La música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno, reconocido intérprete de éxitos como “Qué Vuelva”, “Colegiala”, “Ese Hombre Soy Yo” y “El Jardín Prohibido”. El artista murió este jueves en Nueva York a los 62 años, luego de enfrentar un delicado cuadro de salud que se agravó en las últimas semanas.

De acuerdo con la información entregada por su equipo de trabajo, hace cerca de diez meses a Bueno le fue detectado un tumor cerebral, situación que obligó su traslado a Estados Unidos para someterse a una intervención quirúrgica especializada. Aunque la operación fue considerada exitosa y en un principio mostró una evolución favorable, exámenes posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas que continuaron afectando su organismo.

En las últimas semanas, el estado de salud del cantante se deterioró considerablemente debido a complicaciones asociadas a la enfermedad, incluyendo alteraciones en sus niveles de sodio y presión arterial. Como consecuencia, permaneció internado en una Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento de su fallecimiento.

Alex Bueno fue considerado una de las figuras más importantes de la música dominicana. Su carrera artística comenzó en la década de los años 80 y rápidamente logró consolidarse gracias a su capacidad para interpretar bachata, merengue, salsa y baladas románticas. Su estilo particular y su voz inconfundible lo convirtieron en uno de los artistas más populares del Caribe y de América Latina.

Durante más de cuatro décadas de trayectoria conquistó a varias generaciones con canciones que se convirtieron en clásicos de la música tropical. Entre ellas sobresalen “Qué Vuelva”, “Colegiala”, “Amor Divino”, “Esa Pared” y “Ese Hombre Soy Yo”, temas que aún siguen sonando en emisoras y plataformas digitales.

Tras conocerse la noticia, artistas, seguidores y personalidades de la música expresaron mensajes de condolencia. Uno de ellos fue el cantante Prince Royce, quien manifestó su solidaridad con la familia y destacó el legado musical que deja Alex Bueno.

Con su partida, la bachata y el merengue pierden a una de sus voces más representativas, pero su legado permanecerá vivo a través de las canciones que marcaron la historia de la música latina.