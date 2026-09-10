Más de 130 suplementos para gimnasio están bajo alerta del Invima

El Invima lanzó una alerta sobre más de 130 productos comercializados como suplementos para gimnasio que no cuentan con el registro sanitario requerido para su venta en Colombia.

La lista incluye proteínas, creatinas, aminoácidos, colágenos, vitaminas, minerales, quemadores de grasa y productos promocionados para aumentar la testosterona. Entre las referencias señaladas aparecen marcas conocidas en el mundo fitness, como Muscletech, Nutrex, BPI Sports, Optimum Nutrition, Dymatize, Animal y Vital Proteins, entre otras.

De acuerdo con el Invima, los productos fueron identificados en diferentes alertas emitidas durante julio y son comercializados principalmente a través de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

La entidad advierte que, al no contar con autorización sanitaria, no existen garantías sobre su composición, calidad, seguridad, fabricación o almacenamiento. El riesgo es especialmente preocupante en productos que podrían contener sustancias con efectos hormonales, como algunos esteroides y moduladores hormonales.

Expertos también advierten que combinar varios suplementos puede provocar una ingesta excesiva de determinados componentes, aumentando el riesgo de efectos adversos. Entre las posibles consecuencias están problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, palpitaciones y aumento de la presión arterial, dependiendo de las sustancias y las cantidades consumidas.

El Invima recomienda no adquirir los productos incluidos en sus alertas, verificar siempre el registro sanitario antes de consumir un suplemento y suspender su uso si ya se está tomando alguno de ellos.

Además, quienes presenten alguna reacción adversa pueden reportarla ante la entidad a través de sus canales oficiales.