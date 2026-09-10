Juan Guillermo Cuadrado estaría a una firma de volver al fútbol colombiano

El regreso de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano tomó fuerza en las últimas horas y Millonarios aparece como el equipo que estaría más cerca de quedarse con el experimentado jugador.

La posibilidad surgió poco después de conocerse el acuerdo que llevaría a James Rodríguez a Atlético Nacional, movimiento que podría generar uno de los grandes duelos del campeonato colombiano.

De acuerdo con reportes de periodistas deportivos, Cuadrado, quien actualmente se encuentra como agente libre tras finalizar su etapa en el fútbol italiano, mantiene conversaciones con Millonarios. Aunque la negociación todavía tendría algunos detalles pendientes, el periodista César Augusto Londoño aseguró que estaría faltando únicamente la firma del contrato.

Otros comunicadores también señalaron que las partes avanzan en el acuerdo y que el regreso del futbolista a Colombia estaría cada vez más cerca.

La noticia representa un cambio en los planes que Cuadrado había manifestado semanas atrás. En ese momento, el jugador había reconocido que existían acercamientos con clubes del fútbol colombiano, pero aseguró que su prioridad era continuar vinculado a Europa o buscar una oportunidad en Estados Unidos.

Una de las principales razones para tomar esa decisión estaba relacionada con su familia. El propio futbolista había explicado que regresar al país implicaba una conversación familiar, debido a que su esposa no estaría completamente de acuerdo con la posibilidad de volver a Colombia.

Incluso, Independiente Medellín intentó acercarse al jugador, pero su presidente, Daniel Ossa, confirmó que Cuadrado había descartado la posibilidad en ese momento.

Ahora, esa situación habría cambiado y Millonarios estaría cerca de convencer al futbolista de regresar al país después de una extensa carrera internacional.

De concretarse el fichaje, el fútbol colombiano tendría nuevamente a varias de sus principales figuras en distintos equipos: James Rodríguez en Nacional, Juan Fernando Quintero en el Medellín, Carlos Bacca en el Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel en Junior y Cuadrado en Millonarios.