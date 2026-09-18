Cinco viviendas afectadas tras incendio que puso en alerta a Menga en Cali

Tras varias horas de labores, los organismos de socorro lograron controlar el incendio de vegetación que se presentó este jueves en el sector de Alto Menga, en Cali.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali confirmó hacia las 10:20 de la noche que las llamas habían sido controladas. Sin embargo, los equipos permanecieron en la zona atendiendo diferentes puntos calientes, ante el riesgo de que el fuego se reactive debido a los fuertes vientos.

El balance preliminar deja cinco viviendas afectadas. Además, dos bomberos resultaron lesionados con esguinces durante la atención de la emergencia, mientras que un adulto mayor presentó afectaciones por inhalación de humo y recibió atención de la Cruz Roja y los Bomberos.

La emergencia fue atendida con la participación de Bomberos de Cali y Yumbo, Cruz Roja, Defensa Civil, DAGMA y la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Aunque varias viviendas resultaron afectadas, la intervención de los organismos de socorro permitió evitar que el fuego alcanzara otras casas en sectores como Alto Menga, La Buitrera y La Betulia.

Las autoridades realizarán durante este viernes una evaluación más detallada para establecer el balance definitivo de los daños ocasionados por el incendio.