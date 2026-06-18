Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Este es el equipo elegido por Lorenzo para enfrentar a Uzbekistán

La Selección Colombia ya tiene definido el equipo con el que afrontará su primer partido en el Mundial de 2026. El técnico Néstor Lorenzo apostó por una formación ofensiva para enfrentar a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La gran novedad en el once inicial es la presencia de Gustavo Puerta en la mitad de la cancha, ganándole la posición a Richard Ríos. Además, el seleccionador se inclinó por un esquema 4-3-3 para buscar los primeros tres puntos de la Tricolor en la cita orbital.

El equipo titular estará conformado por Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Javier Suárez y Luis Díaz.

Con esta nómina, Colombia buscará comenzar con pie derecho su participación en el Grupo K, donde también enfrentará a RD Congo y Portugal.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.