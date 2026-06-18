Este es el equipo elegido por Lorenzo para enfrentar a Uzbekistán

La gran novedad en el once inicial es la presencia de Gustavo Puerta en la mitad de la cancha, ganándole la posición a Richard Ríos. Además, el seleccionador se inclinó por un esquema 4-3-3 para buscar los primeros tres puntos de la Tricolor en la cita orbital.
El equipo titular estará conformado por Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Javier Suárez y Luis Díaz.
Con esta nómina, Colombia buscará comenzar con pie derecho su participación en el Grupo K, donde también enfrentará a RD Congo y Portugal.
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