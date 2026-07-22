EE. UU. estudia otorgar inmunidad a Delcy Rodríguez tras petición del Gobierno Trump

La Administración del presidente Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos gestionar la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio del proceso civil que enfrenta ante un tribunal federal de Florida.

La solicitud fue realizada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, mediante una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto, Brett Shumate, en la que argumenta que Rodríguez goza de inmunidad como jefa de Estado reconocida oficialmente por Estados Unidos desde el pasado 5 de marzo.

En el documento, el Gobierno estadounidense solicita que esa posición sea presentada cuanto antes ante el tribunal que adelanta la demanda, al considerar que el caso tiene importantes implicaciones para la política exterior del país.

Rodríguez es señalada en una demanda civil por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas relacionados con el régimen chavista. Sin embargo, el pasado 15 de julio un juez del Distrito Sur de Florida la excluyó de un fallo que ordenó una indemnización por 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos.

La carta también revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos solicitó formalmente el reconocimiento de la inmunidad para la mandataria interina.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, la administración Trump ha fortalecido sus relaciones con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, mientras la líder opositora María Corina Machado mantiene su llamado a impulsar una transición democrática en Venezuela.