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Más de 100 años de historia llegan a su fin en Calima El Darién

Lo que durante más de un siglo fue uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos de Calima-El Darién está llegando a su fin. Este jueves avanzan las labores para terminar de demoler la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, luego de los graves daños que sufrió por el terremoto.

El sismo provocó el colapso de parte de la fachada y de la estructura superior del templo, por lo que se tomó la decisión de derribar lo que quedó en pie. Las imágenes de la demolición reflejan la pérdida de un lugar representativo para la historia y la tradición religiosa del municipio.

La iglesia fue erigida el 8 de marzo de 1916 y pertenecía a la Diócesis de Palmira. Su torre central tipo cúpula y sus dos naves laterales hicieron parte durante décadas del paisaje del centro de Calima-El Darién.

Así, más de un siglo de historia del municipio queda marcado por los daños que dejó el terremoto y la demolición de uno de sus templos más emblemáticos.

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