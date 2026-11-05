Más de 100 años de historia llegan a su fin en Calima El Darién

Lo que durante más de un siglo fue uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos de Calima-El Darién está llegando a su fin. Este jueves avanzan las labores para terminar de demoler la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, luego de los graves daños que sufrió por el terremoto.