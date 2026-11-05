El Valle concentra las mayores indemnizaciones por el terremoto

Las aseguradoras han pagado $1,26 billones en indemnizaciones por los daños del terremoto del 10 de agosto, un aumento del 17 % frente a la semana anterior. Así lo informó Fasecolda, con corte al 30 de octubre.

En total, se han recibido 102.923 reclamaciones en 520 municipios de 31 departamentos. Las reservas para atender estos casos ascienden a $7,1 billones.

El Valle del Cauca registra el mayor valor de reservas, con $3,16 billones, seguido de Risaralda ($2,34 billones), Quindío ($496.000 millones) y Caldas ($412.000 millones). Por ciudades, Cali concentra $2,15 billones y Pereira, $1,88 billones.

Entre los pagos destacados en la región, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle recibió un anticipo de $6.000 millones para atender los daños.

Fasecolda recordó que las reclamaciones ante las aseguradoras son gratuitas y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a los afectados acudir directamente a su compañía de seguros o asesor para conocer el proceso de indemnización.

Por su parte, la Superintendencia Financiera precisó que, en caso de pérdida total de bienes de una copropiedad, el pago del seguro debe entregarse a esta, por medio de su representante legal.