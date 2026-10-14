Más de 1.800 uniformados acompañarán las marchas de este miércoles en Cali

En el marco de las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre en las principales ciudades del país, Cali contará con un dispositivo de seguridad integrado por más de 1.800 uniformados de la Policía y el Ejército, además de acompañamiento vial durante el recorrido.

La jornada nacional fue convocada por sindicatos, docentes, organizaciones indígenas y sectores políticos de oposición para expresar su rechazo a políticas económicas, laborales y de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre las principales reclamaciones figuran garantías para la educación pública, mejoras en la atención en salud de los maestros y la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Los convocantes también cuestionan el Estatuto Antiterrorista promovido por el Ejecutivo, por considerar que podría afectar el derecho a la protesta social.

En Cali, la concentración está prevista para las 9:00 a. m. en la Plazoleta Jairo Varela. Desde allí, los participantes avanzarán por la calle 5.ª hasta el Parque de las Banderas, donde finalizará el recorrido.

Según la Secretaría de Seguridad y Justicia, el dispositivo contará con más de 1.200 uniformados de la Policía Nacional y 600 integrantes del Ejército. Las medidas incluyen controles en las entradas y salidas de la ciudad.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad anunció acompañamiento durante la marcha. También se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de las autoridades y atender las novedades de la jornada.

Ante posibles cierres temporales y congestión en la calle 5.ª, se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos, utilizar vías alternas y evitar recorridos innecesarios por este corredor.