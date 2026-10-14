Accidente de tránsito en Tuluá cobra la vida de una mujer

Un siniestro vial ocurrido en las primeras horas de este miércoles 14 de octubre enluta a Tuluá. La colisión de dos motocicletas en inmediaciones del parque de los 50 Mil Metros dejó una mujer fallecida y otras dos personas lesionadas.

Según la información preliminar, en una de las motos se movilizaban un hombre y una mujer, quien murió en el lugar del accidente. En el segundo vehículo viajaba otra mujer que, al parecer, se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Por ahora, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el choque.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las posibles causas.