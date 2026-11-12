¿Más años en el colegio? Proponen 14 años de educación obligatoria

Una propuesta que avanza en el Congreso busca modificar el sistema educativo colombiano para que más niños y jóvenes tengan garantizado el acceso a la educación desde la primera infancia y puedan completar su bachillerato.

El proyecto superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y plantea pasar de 10 a 14 años de educación obligatoria. De aprobarse, la formación comenzaría a los 3 años e incluiría tres niveles de preescolar, nueve de educación básica y dos de educación media, hasta los 17 años.

La iniciativa, que tiene como ponente al representante por Cundinamarca Daniel Bernal, busca modificar el artículo 67 de la Constitución, que actualmente establece la obligatoriedad de la educación entre los 5 y los 15 años, con un año de preescolar y nueve de educación básica.

Uno de los argumentos centrales de la propuesta es la deserción escolar. Según las cifras presentadas durante el debate, de cada 100 estudiantes que comenzaron primero de primaria en 2013, solo 55 llegaron a grado once en 2023.

«La educación está estancada en la educación media. Muchos se quedan en el camino y no logran terminar su bachillerato», afirmó Bernal, al referirse a las dificultades que enfrentan los jóvenes para completar su formación.

El representante señaló que ampliar la obligatoriedad permitiría fortalecer la educación desde los primeros años y garantizar que los estudiantes también cursen los dos últimos grados del colegio.

Luego de superar el primer debate, la iniciativa pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en norma. Por ahora, la propuesta continúa en discusión y no representa un cambio vigente en el sistema educativo.