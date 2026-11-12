Comerciantes del centro del Valle recibirán apoyo tras afectaciones del sismo

La recuperación económica de los negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá un nuevo impulso con la iniciativa ‘Seguimos Pa’ Delante’, liderada por la Cámara de Comercio de Tuluá, que contará con una bolsa de $700 millones para apoyar a comerciantes del centro y norte del Valle del Cauca.

De estos recursos, cerca de 500 millones de pesos fueron recaudados por la Cámara de Comercio, mientras que la Alcaldía de Tuluá aportará $200 millones. El programa permitirá entregar activos productivos, no dinero en efectivo, a 219 negocios que recibirán apoyos de hasta 3 millones de pesos, según su nivel de afectación.

La iniciativa surgió tras un censo que identificó 508 empresas afectadas en siete municipios. La distribución de los beneficiarios será la siguiente: Zarzal, 81; Tuluá, 56; Andalucía, 18; Trujillo, 17; Riofrío, 17; Bugalagrande, 16, y Bolívar, 14.

El alcalde señaló que este respaldo se complementa con otras inversiones municipales, entre ellas la compra de cerca de $4.600 millones en materiales que serán adquiridos en establecimientos comerciales de Tuluá para fortalecer la economía local.

«Cuando todos aportamos un granito de maíz y hacemos un esfuerzo, podemos generar apoyo y solidaridad para las familias damnificadas», expresó el mandatario.

La iniciativa representa un esfuerzo conjunto para respaldar a los negocios afectados y contribuir a la reactivación económica de la región. Según lo destacado por el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel González, en sus 81 años de historia es la primera vez que la entidad destina recursos de esta magnitud para apoyar a comerciantes afectados por una emergencia.