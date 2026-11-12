El paquetazo

Como un paquete podría calificarse perfectamente a ADLE con su disfráz militar trotando y firmando mísiles, o a los videos que constatan el sicariato moral a Petro que nunca le han hecho a otros expresidentes. Pero estas son cortinas de humo para distraer a la gente mientras se gesta el verdadero “paquetazo” del capital trasnanacional contra el pueblo colombiano.

Silenciosamente este gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional el crédito más oneroso de la historia del país (15000 millones de dolares) y la emisión de bonos en deuda externa (5200 millones de dolares) que también es la más alta. Esto es, 62 billones de pesos en deuda que pagaremos las clase medias y bajas!

Para aterrizar, es 20 veces el robo de REFICAR o de ODEBRECHT, o 60 veces el de la UNGRD. El propósito de la patria milagro es dejar embargado al país por décadas y así justificar el recorte del Estado para que sus funciones las asuma el capital privado, o sea, ellos.

Ya nos metieron el presupuesto general que terminó siendo el más costoso cuando prometieron austeridad, pero desprotegiendo a los pobres para pagar la mega deuda que piensan adquirir, con la excusa pueríl de un déficit fiscal que dejó Petro por no desmontar su política social, como si él no hubiera recibido un déficit peor de Duque que irresponsablemente no subió la gasolina y se endeudó con el FMI para pagarle las nóminas a los grandes empresarios durante el COVID, crédito que pagó Petro.

Igualmente pasaron una ley de sometimiento judicial que sirve a los narcos y sus testaferros (los clientes de ADLE) para lavar sus fortunas, y han radicado una bestial reforma tributaria que llaman eufemísticamente de “rescate”, donde los bancos y los grandes capitales reciben rebaja de impuestos que son trasladados al pueblo mediante el IVA a la canasta familiar y el aplastamiento económico de la clase media, siguiendo el libreto neoliberal. Y se viene un Plan de Desarrollo antiaborto, biblico y con facultades presidenciales de podar el Estado, para completar.

Así fue la chispa del estallido social, pero Brasil, Paraguay, los democratas en USA, e incluso la derecha israelí que tumbó al genocida Netanyahu, han demostrado que sin violencia se puede doblegar la extrema incoherencia del fascismo.