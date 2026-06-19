Martha Peralta pasó su primera noche detenida por el escándalo de la UNGRD

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, pasó su primera noche bajo custodia luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en el marco de la investigación por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la magistrada Cristina Lombana, quien consideró que existía el riesgo de que la congresista no se presentara a la diligencia judicial programada para este viernes 19 de junio. Sin embargo, por recomendación de la Procuraduría, la medida fue flexibilizada y Peralta permaneció en su vivienda bajo vigilancia permanente de la Policía.

La congresista deberá comparecer nuevamente ante la Corte Suprema para continuar con la diligencia de indagatoria, proceso en el que conocerá formalmente los hechos y delitos por los que es investigada. Tras esa etapa, el alto tribunal podrá definir su situación jurídica.

Peralta es una de las figuras políticas salpicadas por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Según las declaraciones entregadas por el exdirector de la entidad, Olmedo López, la senadora habría intervenido para favorecer la adjudicación de un contrato de maquinaria amarilla por más de 2.000 millones de pesos destinado a la recuperación de jagüeyes en La Guajira.

Además, enfrenta otra investigación relacionada con un presunto direccionamiento de contratos para beneficiar a la congresista Berenice Bedoya, en medio de las discusiones de la reforma pensional en el Congreso.

Con este caso, Martha Peralta se suma a la lista de congresistas investigados y detenidos por el escándalo de la UNGRD, entre ellos Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur y Karen Manrique, en uno de los mayores casos de corrupción que ha golpeado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.