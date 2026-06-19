Cali tendrá cambios en la movilidad por evento del presidente Petro

Cali comenzó a prepararse desde la noche de este jueves para la visita del presidente Gustavo Petro, quien hoy viernes encabezará un acto público en el Parque de las Banderas como parte de la agenda de cierre de su gobierno.

Debido al dispositivo de seguridad, la logística presidencial y la movilización de ciudadanos que asistirán al evento, la Secretaría de Movilidad implementó varios cierres viales y desvíos en el sur de la ciudad.

Desde la noche del jueves quedaron cerradas las carreras 34 y 36 en inmediaciones del Parque de las Banderas. Para este viernes, a partir del mediodía, también se restringirá el paso sobre la Calle Quinta a la altura de la carrera 39, aunque se permitirá el giro hacia la Avenida de los Cerros (Circunvalar).

Asimismo, en la intersección de la carrera 38 con Calle Quinta se instalará un segundo anillo de seguridad para facilitar la movilidad de quienes se desplazan desde el corredor de la salud y el sector de Imbanaco, quienes deberán tomar rutas alternas por la carrera Novena y la calle Séptima en dirección al norte de la ciudad.

El mandatario presentará avances de su gestión, entre ellos la reciente aprobación de la Reforma Laboral, acompañado por integrantes de su gabinete y dirigentes del Pacto Histórico.

Las autoridades estiman que la actividad iniciará después de las 2:30 de la tarde y se extenderá hasta pasadas las 6:00 p.m., por lo que recomiendan a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestiones.