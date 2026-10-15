Vendaval en Funza dejó 156 viviendas afectadas y 842 damnificados

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias golpeó a Funza, Cundinamarca, durante la tarde del miércoles 14 de octubre, causando daños en viviendas, vías y redes de servicios públicos. El balance preliminar de las autoridades reportó 156 casas afectadas, 248 familias y 842 personas damnificadas.

La emergencia se registró hacia las 3:30 p. m. y afectó principalmente los sectores de Samarkanda y Serrezuelita, aunque también hubo daños en los barrios México, Zuame y Los Hatos. Las fuertes ráfagas levantaron techos, desprendieron tejas y provocaron la caída de árboles, postes y cableado.

El fenómeno también ocasionó daños en el Coliseo Municipal y en el colegio Miguel Antonio Caro y la escuela Serrezuelita. Para atender a las familias, la Alcaldía gestionó cerca de 1.200 tejas y coordinó labores de recuperación con los organismos de socorro y las empresas de servicios públicos.

Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alrededor de 6.000 viviendas quedaron inicialmente sin energía eléctrica. Para el jueves 15 de octubre, persistían cerca de 1.200 conexiones pendientes de restablecimiento.

La alcaldesa Jeimmy Villamil lidera los recorridos y la evaluación de los daños vivienda por vivienda, mientras continúan las labores de reparación y el censo de las familias afectadas.