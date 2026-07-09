Madres comunitarias de Tuluá recibirán el incentivo más alto entregado en el municipio

Las 103 madres comunitarias y sustitutas de Tuluá recibirán este año un incremento en el incentivo económico que reconoce la labor que desempeñan en el cuidado y formación de la primera infancia.

El apoyo pasará de 250.000 a 500.000 pesos, beneficiando a las mujeres que diariamente acompañan el desarrollo de cientos de niños y niñas del municipio.

El anuncio fue realizado por la Alcaldía de Tuluá, que además confirmó que en diciembre cada una de las beneficiarias recibirá un millón de pesos, convirtiéndose en el incentivo más alto que se ha otorgado a este grupo en la ciudad.

La administración municipal señaló que este reconocimiento busca valorar el trabajo que realizan las madres comunitarias y sustitutas, quienes cumplen un papel fundamental en el cuidado, la alimentación y el acompañamiento de la niñez, además de brindar apoyo a las familias tulueñas.

Con esta medida, la Alcaldía espera fortalecer el respaldo a quienes dedican su labor al bienestar y desarrollo de la primera infancia, destacando la importancia de su aporte en la comunidad.