Madre y bebé, entre las víctimas del accidente en la vía Buenaventura

De acuerdo con la información conocida, la menor vivía junto a su familia en el barrio R9 de Buenaventura. Ambas fallecieron en el siniestro en el que se vieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal y una tractomula.
Las otras dos víctimas fatales fueron identificadas como Luis Felipe Domínguez, conductor de la buseta, y Jaime Rodallega Mosquera, uno de los pasajeros.
El accidente también dejó varios heridos, quienes fueron trasladados al Hospital José Rufino Vivas de Dagua y a la Clínica Santa Sofía de Buenaventura para recibir atención médica.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque, la muerte de Yelani y su pequeña hija ha generado conmoción por la tragedia que enluta a una familia de Buenaventura.
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