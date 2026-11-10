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Madre y bebé, entre las víctimas del accidente en la vía Buenaventura

La tragedia ocurrida en la vía Buenaventura–Dagua dejó una dolorosa historia familiar: Yelani Cuero y su pequeña hija, Isabela Vallecilla Cuero, de apenas 20 meses, están entre las cuatro personas que perdieron la vida en el grave accidente de tránsito registrado en uno de los túneles de este corredor vial.

De acuerdo con la información conocida, la menor vivía junto a su familia en el barrio R9 de Buenaventura. Ambas fallecieron en el siniestro en el que se vieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal y una tractomula.

Las otras dos víctimas fatales fueron identificadas como Luis Felipe Domínguez, conductor de la buseta, y Jaime Rodallega Mosquera, uno de los pasajeros.

El accidente también dejó varios heridos, quienes fueron trasladados al Hospital José Rufino Vivas de Dagua y a la Clínica Santa Sofía de Buenaventura para recibir atención médica.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque, la muerte de Yelani y su pequeña hija ha generado conmoción por la tragedia que enluta a una familia de Buenaventura.

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