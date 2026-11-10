Madre y bebé, entre las víctimas del accidente en la vía Buenaventura

La tragedia ocurrida en la vía Buenaventura–Dagua dejó una dolorosa historia familiar: Yelani Cuero y su pequeña hija, Isabela Vallecilla Cuero, de apenas 20 meses, están entre las cuatro personas que perdieron la vida en el grave accidente de tránsito registrado en uno de los túneles de este corredor vial.