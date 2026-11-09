Cuatro muertos y siete heridos deja accidente en la vía al mar

Luis Felipe Domínguez fue identificado como el conductor de la buseta de Expreso Palmira que murió en el choque contra una tractomula ocurrido en el túnel 6, en el kilómetro 54+700 de la vía Buenaventura–Buga. El siniestro dejó otras tres personas fallecidas y siete lesionadas.

Domínguez era natural de Timbío, Cauca, y residía en el barrio Boyacá, en el suroriente de Cali. Su fallecimiento fue lamentado por Expreso Palmira, empresa que expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Entre las víctimas mortales también fue identificado Jaime Rodallega Mosquera. Las otras dos personas fallecidas son una mujer que murió en el hospital de Dagua y una niña de aproximadamente tres años; sus identidades aún no habían sido establecidas en el reporte.

En cuanto a los lesionados, fueron identificados Madeley Vargas Sánchez, Luna Isabel Barrios Vargas, de 17 meses; Juan Manuel Mideros Jiménez, Yerlin Daniela Perlaza Montaño, Jahder Victoria Hurtado y Fausto Fredy Riascos Riascos. También resultó herido el motociclista José Manuel López, quien fue trasladado para valoración médica. Una de las mujeres lesionadas permanece en estado grave.

El conductor de la tractomula, Wilmer Eduardo Rodríguez Rodríguez, resultó ileso.

En materia de movilidad, ya se habilitó el paso controlado por un solo carril, aunque la circulación es muy lenta. Se recomienda transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.