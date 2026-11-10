Hallaron $11 millones entre escombros y un policía habría terminado con ellos

El dinero pertenecía a una mujer que falleció como consecuencia de la emergencia. De acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía, el uniformado recibió la suma y elaboró un acta para documentar el hallazgo; sin embargo, posteriormente habría omitido reportar el procedimiento y entregar los recursos a las instancias correspondientes.
Por estos hechos, el pasado 6 de noviembre, la Fiscalía 2211 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado formuló imputación contra el patrullero por los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. La diligencia se realizó ante el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, que avaló los cargos.
El uniformado no aceptó las imputaciones. El proceso continúa en etapa judicial y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en lo ocurrido.
La investigación busca establecer cómo se retiró el dinero de la cadena de custodia y qué pasó con los $11.650.000 que pertenecían a la víctima del terremoto.
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