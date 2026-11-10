Hallaron $11 millones entre escombros y un policía habría terminado con ellos

Un dinero que debía permanecer bajo custodia de las autoridades terminó en la vivienda de un uniformado. Se trata de $11.650.000 encontrados entre los escombros que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali y que, según la investigación, habrían sido trasladados por un patrullero a su residencia, donde presuntamente habría utilizado parte de los recursos.