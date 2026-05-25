Feligreses y sacerdotes despidieron al padre Mauricio Triviño en emotiva ceremonia

La ciudad de Buga despidió este lunes 25 de mayo al presbítero Mauricio Triviño Cruz, sacerdote de la Diócesis de Guadalajara de Buga que falleció recientemente y cuya partida generó tristeza entre comunidades católicas del centro del Valle del Cauca.

Las exequias se realizaron en medio de una multitudinaria ceremonia religiosa en la que participaron integrantes del clero diocesano, familiares, amigos y decenas de feligreses que acompañaron el último adiós al religioso.

Durante la celebración litúrgica, marcada por momentos de emoción, oraciones y mensajes de despedida, los asistentes recordaron al padre Mauricio como un sacerdote cercano a la comunidad y comprometido con su labor pastoral.

Mauricio Triviño Cruz tenía 58 años y actualmente ejercía como párroco de la iglesia Divino Niño, en Buga. Además, era oriundo de la vereda Madrigal, en el municipio de Riofrío.

Según la información conocida, el sacerdote había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San José de Buga, donde falleció en las últimas horas.

A lo largo de su vida religiosa también prestó servicio en la parroquia Santa María Magdalena de Riofrío entre los años 2007 y 2009, dejando un importante recuerdo entre las comunidades que acompañó durante su ministerio.

La Diócesis de Guadalajara de Buga lamentó oficialmente su fallecimiento y destacó el legado espiritual y humano que deja entre quienes compartieron con él en diferentes municipios del Valle del Cauca.