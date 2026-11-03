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Má de 90 luminarias fueron instaladas en el corredor entre Tuluá y La Marina

La oscuridad en uno de los corredores rurales de Tuluá comienza a dar paso a una nueva iluminación. La vía que conecta al municipio con el corregimiento de La Marina ya cuenta con 97 luminarias LED instaladas, como parte de un proyecto que busca mejorar las condiciones de visibilidad y movilidad durante las noches.

La intervención contempla un total de 238 luces y un sistema eléctrico con subestación propia. Una vez finalizada, beneficiará a más de 7.000 habitantes y campesinos de la zona, así como a motociclistas, conductores y trabajadores que recorren este tramo.

Además de facilitar los desplazamientos cotidianos, la renovación del alumbrado busca ofrecer mejores condiciones para quienes visitan la media montaña tulueña, una zona que reúne paisajes y atractivos turísticos del municipio.

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