Má de 90 luminarias fueron instaladas en el corredor entre Tuluá y La Marina

La intervención contempla un total de 238 luces y un sistema eléctrico con subestación propia. Una vez finalizada, beneficiará a más de 7.000 habitantes y campesinos de la zona, así como a motociclistas, conductores y trabajadores que recorren este tramo.
Además de facilitar los desplazamientos cotidianos, la renovación del alumbrado busca ofrecer mejores condiciones para quienes visitan la media montaña tulueña, una zona que reúne paisajes y atractivos turísticos del municipio.
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