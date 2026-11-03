Má de 90 luminarias fueron instaladas en el corredor entre Tuluá y La Marina

La oscuridad en uno de los corredores rurales de Tuluá comienza a dar paso a una nueva iluminación. La vía que conecta al municipio con el corregimiento de La Marina ya cuenta con 97 luminarias LED instaladas, como parte de un proyecto que busca mejorar las condiciones de visibilidad y movilidad durante las noches.