Dos colombianos que llegaron del Congo fueron diagnosticados con malaria

Las autoridades sanitarias descartaron, hasta el momento, casos confirmados de ébola en Colombia, luego de que dos ciudadanos procedentes de la República Democrática del Congo fueran diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum, una de las formas más graves de esta enfermedad.

Según el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), los pacientes llegaron a Cali y Palmira. Uno de ellos, de 33 años, falleció el pasado 31 de octubre en un centro médico de Palmira, mientras que el segundo, de 50 años, permanece hospitalizado en Cali, donde su estado de salud es crítico.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, explicó que el paciente atendido en la capital del Valle estuvo más de un año en el país africano y que, ante la falta de información precisa sobre los lugares que visitó, se activaron los protocolos para descartar posibles infecciones, incluido el ébola. El funcionario aclaró que este procedimiento responde a una medida de vigilancia epidemiológica y no a una sospecha clínica confirmada de esa enfermedad.

Además de los dos casos diagnosticados, otras dos personas procedentes del Congo permanecen bajo observación y se les realizan pruebas para descartar distintas infecciones.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma y señalaron que no hay casos confirmados de ébola en el país. También recomendaron a quienes hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo reportar síntomas como fiebre y malestar general.

¿Cuál es la diferencia entre malaria y ébola?

La malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos principalmente por la picadura de mosquitos infectados. En cambio, el ébola es una enfermedad viral que puede transmitirse entre personas mediante el contacto directo con sangre y otros fluidos corporales de alguien infectado o fallecido por el virus.

Aunque ambas pueden provocar fiebre y malestar general, tienen agentes causales y formas de transmisión diferentes, por lo que requieren medidas específicas de diagnóstico, prevención y atención.