“A quién” vuelve a sonar, pero ahora con sabor a salsa!

Proyecto A le pone ritmo, sentimiento y mucha salsa romántica a uno de los grandes clásicos de la música venezolana. La reconocida agrupación estrenó su nueva versión de “A quién”, éxito compuesto por el cantautor ítalo-venezolano Rudy La Scala y popularizado en los años 80 por la inolvidable Karina.

Con nuevos arreglos y una interpretación cargada de emoción, el tema llega renovado al universo salsero sin perder la esencia melódica que convirtió la canción en un clásico. La producción estuvo a cargo del colombiano Sebastián Velásquez, quien logró darle una nueva identidad al recordado tema.

“A quién” tiene además un ingrediente muy especial: Karina fue la primera en escuchar la nueva versión y en conocer el videoclip oficial, recibiendo con entusiasmo esta adaptación. Incluso quedó abierta la posibilidad de una futura colaboración o remix entre la legendaria cantante y Proyecto A.

La agrupación venezolana explicó que escogió esta canción como un homenaje a la música de los años 80 y 90 y por su profunda carga melancólica, un sentimiento que encaja perfectamente con su estilo de salsa romántica.

El lanzamiento llega después del exitoso paso de Proyecto A por Colombia, donde conquistó al público durante el Festival de Verano y una gira por diferentes ciudades. Ahora, la agrupación prepara más música, nuevos lanzamientos y colaboraciones especiales para seguir poniendo a bailar y suspirar a sus seguidores.