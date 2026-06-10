Los tres alimentos que parecen saludables, pero podrían afectar su energía

El desayuno suele ser considerado una de las comidas más importantes del día, ya que aporta la energía necesaria para iniciar la jornada. Sin embargo, algunos productos que muchas personas consumen por considerarlos saludables podrían no ofrecer los beneficios esperados.

Así lo aseguró David Céspedes, médico especializado en Salud Pública, Medicina Estética, Cirugía Capilar y Longevidad, quien compartió una serie de recomendaciones sobre alimentación a través de sus redes sociales.

En un video publicado en TikTok, donde cuenta con miles de seguidores, el especialista afirmó que existen tres alimentos muy comunes en los desayunos que, según su criterio, pueden afectar los niveles de energía. El primero de ellos son los llamados cereales fitness, que suelen promocionarse como una alternativa saludable, pero que, de acuerdo con el médico, contienen altas cantidades de azúcares añadidos, harinas refinadas y jarabes.

El segundo producto al que hizo referencia fueron las leches vegetales ultraprocesadas. Céspedes explicó que muchas de estas bebidas contienen aditivos y otros ingredientes que las alejan de una opción completamente natural, por lo que recomendó revisar cuidadosamente sus etiquetas antes de consumirlas.

Finalmente, el experto cuestionó el consumo habitual de las barras de cereal o de proteína, un alimento que muchas personas eligen por practicidad. Según indicó, algunas de estas contienen jarabe de glucosa, grasas vegetales de baja calidad y otros componentes que podrían generar poca saciedad e incluso molestias digestivas.

Como alternativa, el médico recomendó comenzar el día con alimentos naturales ricos en proteínas y grasas saludables, como los huevos y el aguacate, ya que ayudan a mantener la energía y la sensación de saciedad durante más tiempo. Además, insistió en que una alimentación basada en productos menos procesados puede contribuir a mejorar los hábitos nutricionales y el bienestar general.