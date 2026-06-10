El ring está listo: así arranca la programación de la Feria de Tuluá

La cita será hoy miércoles 10 de junio, a partir de las 7:30 de la noche, en la Pista Equina Delio Londoño, ubicada en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Allí se darán cita destacados boxeadores de diferentes municipios del Valle del Cauca, quienes protagonizarán una jornada cargada de adrenalina, talento y espíritu deportivo.
La programación contempla entre cinco y seis combates aproximadamente, entre hombres y mujeres, con la participación de deportistas provenientes de Tuluá, Andalucía, Guacarí y Buga, quienes buscarán demostrar su preparación sobre el cuadrilátero en una noche que promete grandes emociones para los aficionados al boxeo.
Este evento, que durante años ha formado parte de las tradiciones de la feria, busca seguir fortaleciendo la práctica de este deporte y ofrecer a las familias un espacio de entretenimiento e integración. La organización ha extendido la invitación a la comunidad para que asista y acompañe a los deportistas en una velada que marcará el inicio de la agenda pre ferial.
Con el regreso de la Gran Velada Boxística, la programación de la pre feria continúa consolidándose como un escenario para el deporte y la cultura, reafirmando el compromiso de la Feria de Tuluá con la promoción de las tradiciones que hacen parte de la identidad del municipio y del centro del Valle del Cauca.
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