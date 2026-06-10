El ring está listo: así arranca la programación de la Feria de Tuluá

La programación de la pre feria de Tuluá vuelve a llenarse de emoción con el regreso de la tradicional Gran Velada Boxística, uno de los eventos deportivos más representativos de la antesala de la Feria de Tuluá y que este año marcará el inicio de las actividades de su versión número 68.