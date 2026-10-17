Los siameses de Ecuador fallecieron durante su estancia en Colombia

José Luis y José Armando Cevallos Herrera, los hermanos ecuatorianos que vivieron 27 años unidos por el tórax y la pelvis, fallecieron en Colombia mientras recibían atención médica y esperaban avanzar en un tratamiento para mejorar su movilidad.

Nacidos en 1999 en Milagro, Ecuador, viajaron a Colombia en abril de 2026 para realizar terapias. Durante años compartieron sus avances y defendieron que una discapacidad no debía ser un impedimento para luchar por sus sueños. También habían descartado una cirugía para separarlos.

El 13 de octubre publicaron un video en el que lograban ponerse de pie sin ayuda. Al día siguiente, su salud se deterioró y fueron trasladados de urgencia a un hospital de Zipaquirá, donde murieron en la madrugada del 15 de octubre, según medios ecuatorianos.

Las circunstancias médicas exactas de sus muertes no han sido esclarecidas públicamente. Su equipo anunció campañas de recaudación voluntaria para apoyar a la familia y pidió respeto por su privacidad.

Los hermanos serán recordados por su mensaje: «El querer es poder, y la discapacidad no es impedimento para ser felices».