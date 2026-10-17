Estos son los municipios del Valle donde más disminuyeron los homicidios

De acuerdo con cifras de la Gobernación del Valle, los homicidios disminuyeron un 22 % en todo el departamento durante septiembre de 2026. Además, Dagua, El Cairo, El Dovio, Guacarí, La Unión, La Victoria, Restrepo, San Pedro, Trujillo, Versalles y Zarzal reportaron una reducción del 100 %.
También registraron descensos Bugalagrande, Buga y Pradera, con el 50 %; Roldanillo, con el 33 %; Cali, con el 20 %, y Cartago, con el 12 %, entre otros municipios.
El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, señaló que 15 municipios terminaron septiembre sin homicidios. Asimismo, destacó que el fin de semana de Amor y Amistad fue el menos violento de los últimos 11 años de registros, con una reducción aproximada del 68 %.
La gobernadora Dilian Francisca Toro atribuyó estos resultados al trabajo conjunto con la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Gobierno nacional. Las autoridades departamentales señalaron que continuarán las acciones para reducir los delitos y mejorar la seguridad en la región.
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