Estos son los municipios del Valle donde más disminuyeron los homicidios

Septiembre cerró con una reducción de homicidios en el Valle del Cauca, donde 21 municipios registraron menos casos frente al mismo periodo del año anterior. Entre ellos están Tuluá, con una disminución del 60 %, Buenaventura, con el 83 %, y Palmira, con el 28 %.