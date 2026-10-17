Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Estos son los municipios del Valle donde más disminuyeron los homicidios

Septiembre cerró con una reducción de homicidios en el Valle del Cauca, donde 21 municipios registraron menos casos frente al mismo periodo del año anterior. Entre ellos están Tuluá, con una disminución del 60 %, Buenaventura, con el 83 %, y Palmira, con el 28 %.

De acuerdo con cifras de la Gobernación del Valle, los homicidios disminuyeron un 22 % en todo el departamento durante septiembre de 2026. Además, Dagua, El Cairo, El Dovio, Guacarí, La Unión, La Victoria, Restrepo, San Pedro, Trujillo, Versalles y Zarzal reportaron una reducción del 100 %.

También registraron descensos Bugalagrande, Buga y Pradera, con el 50 %; Roldanillo, con el 33 %; Cali, con el 20 %, y Cartago, con el 12 %, entre otros municipios.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, señaló que 15 municipios terminaron septiembre sin homicidios. Asimismo, destacó que el fin de semana de Amor y Amistad fue el menos violento de los últimos 11 años de registros, con una reducción aproximada del 68 %.

La gobernadora Dilian Francisca Toro atribuyó estos resultados al trabajo conjunto con la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Gobierno nacional. Las autoridades departamentales señalaron que continuarán las acciones para reducir los delitos y mejorar la seguridad en la región.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.