Arturo Calle atribuye a Temu la pérdida de más de 2.000 empleos

El empresario colombiano Arturo Calle alertó sobre el impacto de las plataformas de compras internacionales en el comercio nacional y aseguró que su compañía tuvo que despedir a más de 2.000 trabajadores durante el último año, la mayoría en Pereira, debido a la competencia que considera desigual.

La denuncia fue presentada ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde pidió medidas para equilibrar las condiciones del mercado y proteger el empleo y las empresas colombianas.

Según Calle, los comerciantes nacionales deben cumplir obligaciones tributarias y requisitos de formalización que, a su juicio, generan desventajas frente a plataformas extranjeras como Temu.

El crecimiento de estas aplicaciones también se refleja en las compras digitales. Un análisis de Bancolombia señala que ya representan más del 14 % del gasto en moda, variedades y hogar en Colombia. Además, Temu triplicó su volumen de compras en un año.

El empresario pidió al Congreso tomar medidas frente a este fenómeno y recordó la importancia de los confeccionistas y comerciantes como generadores de empleo y contribuyentes del país.