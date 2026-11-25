Cada vez más hombres jóvenes se interesan por la vasectomía en Colombia

La decisión de no tener hijos o de cerrar la etapa reproductiva ya no parece ser un tema exclusivo de hombres mayores. En Colombia, cada vez más jóvenes consideran la vasectomía como una alternativa para asumir un papel activo en la planificación familiar.

Según cifras de Profamilia, entre enero y septiembre de 2026, 13.200 hombres se realizaron este procedimiento en el país, un aumento del 3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 12.820 intervenciones.

Uno de los datos destacados es que el 15,9 % de los usuarios tiene entre 18 y 28 años, lo que equivale a cerca de 2.100 jóvenes. El 84,1 % restante corresponde a hombres entre los 29 y 59 años.

Por regiones, Antioquia y el Caribe concentran el 45,8 % de los procedimientos, con 6.045 casos. Le siguen la región Centro, con 3.765 (28,5 %), y Occidente, con 3.390 (25,7 %).

Profamilia también señaló que, de cada 100 personas que eligieron un método anticonceptivo permanente durante 2026, 35 fueron hombres. Además, una investigación de la entidad, la Organización Mundial de la Salud y la International Planned Parenthood Federation encontró que ocho de cada diez hombres en Colombia estarían dispuestos a utilizar un método anticonceptivo diferente al condón si estuviera disponible.

Para Jonathan Vargas, gerente de Salud de Profamilia, estas cifras reflejan un cambio en la conversación sobre planificación familiar y una mayor participación masculina en las decisiones reproductivas.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, por lo que requiere información y asesoría médica antes de tomar la decisión.