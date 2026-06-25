Condenado por acoso en Reino Unido: ¿quién es el extranjero vinculado al crimen de Natalia Villaba?

Las autoridades colombianas y británicas avanzan en la investigación para establecer el posible vínculo de Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico de 46 años, con el asesinato de Natalia Villalba, la mujer hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

El extranjero se ha convertido en una de las principales pistas del caso luego de que cámaras de seguridad lo registraran ingresando al apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la mujer, de 36 años, en el edificio Morph, ubicado en el sector de El Chicó.

Según reveló inicialmente El Tiiempo, Foster-Smith aparece vinculado a un expediente judicial en el Reino Unido por acoso contra una expareja. De acuerdo con documentos revisados por ese medio, el ciudadano británico fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión tras ser hallado responsable de perseguir, vigilar y divulgar imágenes íntimas de la víctima después de la ruptura de la relación.

Asimismo, el diario británico Daily Mail había publicado detalles del caso desde octubre de 2020, señalando que el hombre, quien se desempeña como médico, fue sometido posteriormente a estrictas medidas de control y presentaciones periódicas ante las autoridades británicas.

Por otra parte, Caracol Radio informó que el extranjero sería la misma persona que quedó registrada en los videos de seguridad ingresando al apartamento donde se hospedaba Natalia Villalba.

Las investigaciones también apuntan a que Foster-Smith habría abandonado Colombia el pasado 21 de junio por la frontera con Ecuador, apenas un día antes de que fuera hallado el cuerpo de la mujer.

Entretanto, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar cuál era la relación entre el ciudadano británico y la víctima. Aunque Foster-Smith es considerado una pieza clave dentro de la investigación, hasta el momento el CTI no ha emitido una orden de captura en su contra ni se ha solicitado una circular roja de Interpol para ubicarlo internacionalmente.

El caso continúa siendo materia de investigación mientras los organismos judiciales intentan reconstruir las últimas horas de Natalia Villalba y establecer las responsabilidades alrededor de este crimen que ha conmocionado al país.