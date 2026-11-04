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“Los días más difíciles de mi vida”: Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, rompió el silencio tras el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, quien murió luego de sufrir un fuerte impacto durante un partido de la segunda división española. En una carta publicada por su equipo, el guardameta expresó el dolor que atraviesa por lo ocurrido.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, escribió Owono, quien calificó estos días como los más difíciles de su vida.

El accidente ocurrió el lunes, cuando ambos equipos empataban 2-2. En el séptimo minuto de adición, Owono salió a despejar un balón y su rodilla impactó contra De Miguel, quien quedó tendido en el campo y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció. El arquero fue expulsado y el encuentro quedó suspendido.

La Policía española abrió una investigación por un posible homicidio imprudente, un procedimiento habitual ante muertes consideradas no naturales. Entretanto, el defensa del Andorra Lautaro Spatz manifestó su respaldo a Owono y aseguró que su compañero jamás haría daño a alguien de manera intencional.

El Tenerife decretó seis días de luto, suspendió sus actividades y anunció homenajes para despedir al delantero de 30 años, quien era padre de un niño. Además, fueron aplazados los partidos que ambos equipos tenían programados para este fin de semana.

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