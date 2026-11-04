“Los días más difíciles de mi vida”: Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, rompió el silencio tras el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, quien murió luego de sufrir un fuerte impacto durante un partido de la segunda división española. En una carta publicada por su equipo, el guardameta expresó el dolor que atraviesa por lo ocurrido.