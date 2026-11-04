“Los días más difíciles de mi vida”: Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, escribió Owono, quien calificó estos días como los más difíciles de su vida.
El accidente ocurrió el lunes, cuando ambos equipos empataban 2-2. En el séptimo minuto de adición, Owono salió a despejar un balón y su rodilla impactó contra De Miguel, quien quedó tendido en el campo y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció. El arquero fue expulsado y el encuentro quedó suspendido.
La Policía española abrió una investigación por un posible homicidio imprudente, un procedimiento habitual ante muertes consideradas no naturales. Entretanto, el defensa del Andorra Lautaro Spatz manifestó su respaldo a Owono y aseguró que su compañero jamás haría daño a alguien de manera intencional.
El Tenerife decretó seis días de luto, suspendió sus actividades y anunció homenajes para despedir al delantero de 30 años, quien era padre de un niño. Además, fueron aplazados los partidos que ambos equipos tenían programados para este fin de semana.
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