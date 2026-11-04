Pesistas de Palmira y el Valle dejan su huella en el Mundial de China

Yeison ‘Goku’ López se coronó campeón de arranque en la categoría de 85 kilogramos, con un levantamiento de 178 kilos que le permitió imponer récord mundial. También obtuvo plata en el total olímpico, con 387 kilogramos.
En la categoría de 61 kilos, la palmirana Karen Tatiana Mosquera consiguió plata en arranque al levantar 111 kilos, apenas uno menos que la campeona china. Por su parte, Julieth Rodríguez obtuvo dos bronces en los 69 kilogramos: uno en arranque, con 109 kilos, y otro en el total olímpico, con 245.
Los resultados se suman a la participación del programa Valle Oro Puro en el campeonato, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.
Deja una respuesta