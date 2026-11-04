Alcalde presenta EPT Aseo que comenzará a operar en enero de 2027

Este miércoles fue presentada oficialmente EPT Aseo, una compañía conformada por Empresas Municipales de Tuluá (Emtuluá) y el socio privado ServiAmbiental, que comenzará a prestar el servicio el próximo 17 de enero de 2027.

La nueva empresa proyecta generar 280 empleos directos y contará con una inversión inicial cercana a los $15.000 millones, destinada principalmente a una flota de vehículos y equipos exclusivos para la operación. Su cobertura incluirá recolección de residuos, barrido, disposición final y mantenimiento de áreas públicas.

El alcalde Gustavo Vélez explicó que Emtuluá tendrá una participación del 48,08 %, mientras que ServiAmbiental contará con el 51,92 %. Según el mandatario, esta alianza permitirá que el municipio tenga representación en las decisiones de la compañía y participe de los beneficios que genere su operación.

Durante el lanzamiento, Vélez también se refirió a las advertencias sobre un posible conflicto de intereses y afirmó que el municipio no es socio de Veolia, sino de un contrato que termina el 17 de enero de 2027. Aseguró que, una vez finalice ese vínculo, no existirían ataduras legales para poner en marcha la nueva figura empresarial.

La administración señaló que, además de atender a Tuluá, la compañía contempla una futura expansión hacia municipios cercanos. Con su puesta en marcha, la ciudad busca recuperar participación en la prestación del servicio de aseo y generar oportunidades laborales y económicas para sus habitantes.