¿Cómo detectar un cajero manipulado? Estas señales pueden alertarlo

Esta modalidad, conocida como skimming, consiste en instalar dispositivos falsos en el lector de tarjetas u otras partes del cajero para copiar los datos bancarios. En algunos casos, los criminales también utilizan mecanismos adicionales para capturar las claves de seguridad y realizar transacciones no autorizadas.
¿Cómo evitar ser víctima de una estafa?
Antes de utilizar un cajero, revise si el lector de tarjetas, el teclado o la ranura por donde sale el dinero presentan piezas sueltas, elementos superpuestos u objetos extraños. Si nota algo sospechoso, no realice la operación y reporte la situación a la entidad bancaria.
También se recomienda cubrir el teclado al digitar la clave, evitar recibir ayuda de desconocidos y utilizar cajeros ubicados en lugares autorizados. Al pagar con datáfono, mantenga la tarjeta a la vista y verifique que la transacción se procese correctamente.
Recuerde que ningún funcionario bancario necesita conocer su clave personal. Ante cualquier inconveniente, comuníquese directamente con el banco a través de sus canales oficiales.
Video tomado de:
@mariaperadorcriminologia
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