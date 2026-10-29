¿Cómo detectar un cajero manipulado? Estas señales pueden alertarlo

Retirar dinero puede representar un riesgo si los delincuentes manipulan los cajeros para obtener información financiera. Un video publicado en redes sociales por la experta española María Aperador muestra cómo identificar posibles señales de fraude antes de introducir la tarjeta.

Esta modalidad, conocida como skimming, consiste en instalar dispositivos falsos en el lector de tarjetas u otras partes del cajero para copiar los datos bancarios. En algunos casos, los criminales también utilizan mecanismos adicionales para capturar las claves de seguridad y realizar transacciones no autorizadas.

¿Cómo evitar ser víctima de una estafa?

Antes de utilizar un cajero, revise si el lector de tarjetas, el teclado o la ranura por donde sale el dinero presentan piezas sueltas, elementos superpuestos u objetos extraños. Si nota algo sospechoso, no realice la operación y reporte la situación a la entidad bancaria.

También se recomienda cubrir el teclado al digitar la clave, evitar recibir ayuda de desconocidos y utilizar cajeros ubicados en lugares autorizados. Al pagar con datáfono, mantenga la tarjeta a la vista y verifique que la transacción se procese correctamente.

Recuerde que ningún funcionario bancario necesita conocer su clave personal. Ante cualquier inconveniente, comuníquese directamente con el banco a través de sus canales oficiales.