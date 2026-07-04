Lorenzo ya eligió a sus guerreros para el duelo definitivo contra Ghana

La Selección Colombia ya tiene definida su formación titular para enfrentar este viernes a Ghana en Kansas City, en un partido decisivo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El técnico Néstor Lorenzo apostó por su equipo de confianza y realizará dos modificaciones con respecto al once que igualó frente a Portugal en la última fecha de la fase de grupos. La principal novedad será el regreso de Daniel Muñoz, máximo goleador de la Tricolor en esta Copa del Mundo con dos anotaciones, quien recupera su lugar en el lateral derecho. También vuelve Johan Mojica al costado izquierdo de la defensa.

Colombia formará con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Lorenzo mantiene la base que le permitió terminar como líder invicto de su grupo y confía en que la experiencia de James, el desequilibrio de Luis Díaz y el poder ofensivo de Jhon Córdoba sean determinantes para romper la sólida defensa del conjunto africano.

El compromiso también tendrá un ingrediente especial en el banquillo rival. Ghana es dirigida por el portugués Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia, quien volverá a enfrentarse al combinado nacional tras su paso por la Tricolor entre 2019 y 2020.

La Tricolor buscará aprovechar su buen momento para avanzar a los octavos de final y seguir alimentando el sueño de conquistar la primera Copa del Mundo de su historia.