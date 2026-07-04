Desaparece hija del exgerente de Corfecali tras salir de su casa

Las autoridades y familiares buscan a Sofía Cortés Ortiz, una adolescente de 15 años que desapareció la tarde del pasado 2 de julio en el barrio Quintas de Don Simón, en el sur de Cali.

La menor, hija de Argemiro Cortés, exgerente de Corfecali, salió de su vivienda sobre las 5:00 p. m. con destino a una cancha ubicada a dos cuadras de su casa, donde iba a encontrarse con su madre para ver un partido de baloncesto en el que participaba su hermano menor. Sin embargo, nunca llegó al lugar y desde entonces se desconoce su paradero.

“Mi esposa la estaba esperando en la cancha y nunca apareció. No sabemos qué pasó. Solo queremos encontrarla”, manifestó Cortés, quien autorizó la difusión del caso para ampliar la búsqueda.

El abogado de la familia, el exfiscal Élmer Montaña, confirmó que ya se adelantan las gestiones ante la Fiscalía para agilizar las labores de investigación y localización de la adolescente.

En medio de la incertidumbre, los familiares también denunciaron haber recibido varias llamadas de personas que aseguran tener a la menor y exigen dinero para liberarla. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado si se trata de un secuestro o de un intento de extorsión.

La familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a Sofía Cortés Ortiz. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al número 313 743 1906.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la adolescente.