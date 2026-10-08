Capturan a 10 señalados de montar falsos retenes para asaltar transportadores

Una investigación de la Policía de Carreteras permitió capturar a 10 personas que harían parte de una presunta red de piratería terrestre dedicada a interceptar vehículos de carga mediante falsos retenes para apoderarse de sus mercancías.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la estructura se hacían pasar por policías, instalaban puestos de control ilegales y utilizaban armas de fuego y radios de comunicación para detener a los conductores. Los vehículos eran seleccionados principalmente por transportar productos perecederos, como alimentos de origen animal y hortalizas.

La investigación señala que la organización habría participado en seis hechos de piratería terrestre durante 2025 y 2026, generando una afectación económica aproximada de $1.386 millones.

Con las pruebas recopiladas, las autoridades adelantaron allanamientos en Bogotá, Coello, Espinal, Guamo y Saldaña, donde fueron capturadas las 10 personas por orden judicial.

Durante los operativos se incautó una pistola, dos radios de comunicación y siete celulares. También fueron recuperados vehículos de carga, autopartes y mercancías que estarían relacionadas con los hechos investigados.

La Policía señaló que esta modalidad afectaba directamente a transportadores, conductores y empresas de la cadena logística nacional.