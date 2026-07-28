Lo discriminaron por apoyar a Abelardo y ahora irá a su posesión

Luis Felipe Yagüe, el vendedor de panela de Florencia (Caquetá) que se hizo viral tras denunciar que fue rechazado por expresar su apoyo al presidente electo Abelardo De La Espriella, se reunió con el mandatario entrante en un emotivo encuentro en el que recibió varias noticias.

Durante la reunión, De La Espriella anunció que Yagüe será uno de los invitados especiales a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Además, reveló que el empresario Arturo Calle confeccionará el traje que lucirá el comerciante durante el evento.

El presidente electo también presentó la iniciativa “Ruta Milagro”, un programa que comenzará a implementarse una vez asuma el Gobierno y que buscará brindar acompañamiento a pequeños empresarios, emprendedores y productores del país.

Según explicó, Luis Felipe Yagüe será el primer beneficiario y la imagen de esta estrategia, que estará enfocada en apoyar especialmente a productores de panela y otros sectores agrícolas, con el propósito de generar empleo y fortalecer el emprendimiento.

De La Espriella indicó que ya dio instrucciones a los ministros designados de Agricultura y Comercio para estructurar el programa, que será una de las prioridades de su administración. Aunque todavía no se conocen detalles sobre el presupuesto y el alcance de la iniciativa, aseguró que buscará impulsar el desarrollo económico de pequeños productores en diferentes regiones del país.

El caso de Yagüe también continúa en manos de las autoridades, luego de que se anunciaran denuncias para investigar el presunto acto de discriminación que dio origen a esta historia.