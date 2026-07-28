Hamilton pone a vibrar los Premios Juventud

El "pelaito" de Cartagena sigue conquistando escenarios internacionales y consolida su nombre como una de las grandes revelaciones de la música latina.

Hamilton atraviesa el mejor momento de su carrera y ahora suma un nuevo motivo para celebrar. El artista cartagenero fue confirmado entre los nominados a los Premios Juventud 2026, uno de los galardones más importantes de la música latina, donde competirá en la categoría «Afrobeatdel Año» gracias al éxito de «Botecito», colaboración que realizó junto a Juan Duque.

La nominación llega en un momento de gran proyección internacional para el llamado AfroRockStar, quien ha logrado llevar el sonido del afrobeats colombiano a nuevos públicos y escenarios, convirtiéndose en uno de los artistas jóvenes con mayor crecimiento dentro de la industria musical.

La ceremonia de los Premios Juventud se realizará el próximo 3 de septiembre en el Auditorio Starlite de Marbella, España, donde Hamilton buscará llevarse uno de los reconocimientos más codiciados de la música latina.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. Recientemente, el cantante también fue seleccionado por YouTube para integrar Foundry 2026, el prestigioso programa global que impulsa a los artistas independientes con mayor proyección en el mundo, siendo el único colombiano escogido para esta edición, un reconocimiento que confirma el impacto internacional de su propuesta musical.

A este logro se suma otro paso gigante en su carrera: Hamilton será el opening act oficial de toda la gira estadounidense «Sendé: The Last Dance Tour» de Ryan Castro, recorrido que lo llevará por 16 ciudades de Estados Unidos, presentando su música ante miles de seguidores y fortaleciendo su presencia en uno de los mercados latinos más importantes del continente.

Con una identidad artística cada vez más sólida y una propuesta que mezcla ritmos urbanos con la esencia del afrobeats colombiano, Hamilton demuestra que dejó de ser una promesa para convertirse en una de las figuras con mayor proyección de la nueva generación musical.

La nominación a los Premios Juventud no solo reconoce el éxito de «Botecito», sino también el trabajo constante de un artista que continúa llevando el nombre de Cartagena y de Colombia a lo más alto de la escena internacional, consolidándose como uno de los grandes exponentes del movimiento afrobeats en Latinoamérica.